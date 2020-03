El jueves 5 de marzo se realizó la primera edición de los Spotify Awards 2020 y la coducción estuvo a cargo Danna Paola, Aislinn Derbez, Ángela Aguilar, Luisito Comunica y Franco Escamilla. La ceremonia contó con presentaciones musicales de los artistas más escuchados en la plataforma streaming y también hubo momento de reflexión a cargo de las presentadoras.

Las anfitrionas mexicanas hicieron una pausa a la gala central para dirigirse al público y enviar un potente mensaje ante los casos de violencia hacia la mujer.

“Es un momento muy importante donde las mujeres no tenemos, ni tendríamos qué competir, sino sentir felicidad por el éxito de las grandes mujeres. Todas las que están presentes hoy, las que trabajan y las que son amas de casa”, expresó Danna Paola al inicio de su discurso,

“Creo que lo más importante es unirnos. Hoy hay muchas artistas que son las más escuchadas y son mujeres. Me fascina estar al lado de mujeres talentosas, bellas y muy queridas. Estamos conduciendo los Spotify Awards juntas y eso me hace sentir muy orgullosa. El feminismo no tiene que ser o tener una mala cara, puede ser una unión de géneros por la igualdad y el bienestar de todas las mujeres. Más amor y menos odio amigos”, agregó la actriz de la serie “Élite”.

La hija de Eugenio Derbez también hizo un llamado de reflexión y pidió unión ante momentos difíciles. “Tenemos que luchar por ser vistas y por ser escuchadas. Dejar de normalizar la violencia de todo tipo. Bienvenidos todos los hombres que se suman a esta nueva visión del mundo femenino”, sentenció.

Nuestra voz es más fuerte que nunca, no hay que quedarnos calladas. Un mensaje importante esta noche de #SpotifyAwards #SpotifyTelemundo pic.twitter.com/ZrJzh4PNxG — Telemundo (@Telemundo) March 6, 2020