Conoce al joven mexicano que también está nominado a los Oscar por 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'

Las 10 nominaciones que obtuvo la película “Roma” a los premios Oscar emocionaron a todo México; sin embargo, hay un joven mexicano, además de Yalitza Aparicio, que también aspira a llevarse una estatuilla gracias a la cinta animada de “Spider-Man”.

Su nombre es Cruz Antonio Contreras Mastache, originario de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero (México) y forma parte del equipo de animadores de la película “Spider-Man Into the Spider-Verse”, filme que fue nominado al Oscar como Mejor película de animación.

Cruz Antonio Contreras Mastache reside en Vancouver, Canadá, ciudad donde trabaja para Sony Pictures Animation. El joven se preparó profesionalmente en Animación y Arte Digital en el TEC de Monterrey y, también, cursó la especialización en Simulaciones Dinámicas en Argentina.

En entrevista telefónica con el portal Notimex, Cruz Antonio, de 28 años, reveló cómo lo invitaron a formar parte de este proyecto. Él señala que fue casi una casualidad.

"Yo tuve la oportunidad de aventarme y decidir si quería trabajar en ese proyecto sin saber qué es y sólo sabía que era un buen proyecto y no me podían decir nada hasta que se empezara a trabajar y acepte y me fui con los ojos vendados y cuando me presentan el proyecto me encantó", manifestó.

Asimismo, dijo sentirse muy emocionado por formar parte de un equipo nominado al Oscar y que está orgulloso de sus raíces mexicanas.

“Una de las cosas que a mí me encanta es ir a ver las películas que yo hago a Iguala y las voy a ver con mi familia. Me encanta que hay gente de ahí que está viendo un trabajo que yo hice y me siento orgulloso de poder representar a los igualtecos aquí”, contó en la entrevista.

Sobre su participación en “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, Cruz Antonio contó detalles de su trabajo y dijo que se encargó de darle efecto visual al personaje de manera física, en su ropa y cabello.

“Me encargo de hacer los efectos visuales que giran alrededor de un personaje; es decir, las simulaciones dinámicas de la ropa y el pelo. Si un personaje va corriendo y el viento le está pegando de frente, yo tengo que hacer cómo reaccionaría físicamente la ropa o el pelo ante esta situación”, contó Cruz Antonio.

“Sí la ropa está mojada, se está quemando, si está usando una capa, si el material de la ropa es pesado o liviano; todas esas cosas son las que me encargo de hacer”, agregó el animador gráfico de "Spider-Man: Into the Spider-Verse"