Samuel L. Jackson descubre un terrible error en afiche de 'Spider-Man: Far From Home' [FOTOS]

El personaje Nick Fury ha sido testigo de invasiones extraterrestres y batallas legendarias a lo largo de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel; sin embargo, el hecho que más ha marcado al espía es la pérdida de su ojo por culpa de un flerken con apariencia de gato.

Por ello, el actor Samuel L. Jackson , quien da vida a Fury en el UCM, no dudó en resaltar un grosero error de edición en una publicidad de ' Spider-Man: Far From Home ' que encontró en la calle.

A través de su cuenta de Instagram , el actor compartió una imagen que vio encontró en Reddit, donde muestra dos afiches de la próxima película del héroe arácnido donde el famoso parche de Fury aparece mal ubicado.

Como se ha visto en sus múltiples apariciones en el MCU, Fury usa su clásico parche en el ojo izquierdo, sin embargo, el póster en solitario incluido en la foto lo muestra en su ojo derecho.

“Uhhhhhhh, ¿Qué diablos está pasando aquí?”, escribió el actor antes de añadir los hashtags “rodarán cabezas” y “ojo izquierdo mutha fukkah”.

Lo más probable es que haya sido un error de la persona que colocó los afiches para ese lugar ya que en la versión original del póster en solitario, el parche de Fury aparece en la posición correcta. Recordemos que la cinta de Spider-Man llegará a los cines el próximo 4 de julio.



