A causa de la pandemia, muchas personas han perdido su trabajo, así que han tenido que buscar otra alternativa para poder sobrevivir y esto también ha tocado a muchas personas del espectáculo mexicano han tenido que emprender nuevos proyectos para mantener su hogar.

Lolita Cortés, Violeta Isfel y Michelle Rodríguez son algunas de las estrellas que, para soportar esta difícil situación, actualmente venden comida o artículos personales. Y a esta lista ahora se suma el actor Héctor Parra , quien está laborando como repartidor de tamales.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos “ Sale el sol” , el actor confesó que la idea se le ocurrió a su hija y, con cuatro meses de existencia, ya es una empresa.

Héctor Parra ha iniciado un negocio con su hija Daniela y se encarga de repartir tamales (Foto: Captura de video)

¿QUÉ HA DICHO HÉCTOR PARRA SOBRE SU NUEVO TRABAJO?

El actor Héctor Parra ha contado que por falta de trabajo es que ha tenido que buscar otras alternativas para mantener su hogar, así que inició un negocio con su hija y con el novio de ella.

“A Dani (su hija) se le ocurrió hacer unos tamalitos los fines de semana, sacar una latina y vámonos de viaje. Y resulta que, prácticamente a 4 fines de semana, a un mes, ya es una empresa. (...) Yo tengo el orgullo de ser el jefe de repartidores, el puesto me lo dio ella”, contó el actor al programa Sale el sol.

Parra puntualizó que su hija siempre ha sido un factor de orgullo él. Y agregó que “con esto de la pandemia, con la falta de chamba, tuve a bien hacerle una solicitud, la llené, requisito, entrevistas y me aceptaron como su director oficial de reparto a domicilio”.

“A mí no me sorprende en nada, yo lo hago con mucho gusto, además es algo que a mí me gusta, me gusta atender, me gusta mucho ser servicial”, dijo sobre este trabajo.

El actor ha empezado un nuevo emprendimiento a causa de falta de trabajo (Foto: Instagram/Tamalitos Chidos)

Luego, la hija del famoso señaló que el proyecto lo comenzó junto a su novio Diego: “Teníamos 200 pesos y dijimos: ‘No podemos seguir así’. Entonces la mamá de Diego nos dijo ‘¿Por qué no hacen tamales?’. Y de ahí surgió Tamalitos chidos, nos ha ido increíble”.

Héctor Parra ha dicho que lo más importante es el contacto con la gente y lo curioso es la sorpresa que se llevan es cuando lo ven a él repartiendo este tradicional plato mexicano.

“Es curiosa la reacción de la gente porque, aunque llevo tapabocas, se me quedan viendo: ‘¿Tú eres el actor? ¡Ay qué padre!’”, reveló el actor.