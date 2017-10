Una relación corta. Ariadna Gutiérrez, ex Miss Colombia y semifinalista del Miss Universo, confirmó que su relación con el millonario Gianluca Vacchi llegó a su fin.

La ex reina de belleza confirmó la noticia a Entretenimiento RCN, y señaló que la relación se acabó hace algunos días e indicó que "se siente muy tranquila y feliz por la decisión que tomaron".



Ariadna Gutiérrez también dio a conocer que la relación terminó en muy buenos términos. Como se recuerda, ambos se conocieron en Miami durante la grabación de un video musical.

El millonario aún conserva fotos con ella en su Instagram.

No obstante, la ex reina de belleza no ha dejado huella del millonario en su red social.