La antología televisiva “Small Axe” parte como una de las favoritas en la gala de la 67 edición de los premios Bafta de la Televisión, que se celebra esta noche en Londres.

Tras haber obtenido 5 de los 9 premios a los que optaba en las categorías más técnicas, falladas el 24 de mayo, esta antología dirigida por Steve McQueen busca reafirmar su triunfo y brillar con las 6 nominaciones más que afronta este domingo.

Todo apunta a que la noche de la pequeña pantalla británica será una ceremonia atípica pero revolucionaria, con una alfombra roja virtual que permitirá asistir a los fans como “hologramas”; y una gala semipresencial retransmitida en directo desde el Television Centre de la BBC en Londres.

La 67 edición ha introducido cambios en la mecánica de los premios, influenciados por la pandemia de la COVID-19 y la industria de la televisión británica actual, tales como el aumento de 4 a 6 nominados por galardón; y una representación más diversa de las minorías físicas, raciales, y sexuales del Reino Unido.

“Small Axe” engloba 5 películas bajo su título (“Mangrove”, “Lovers Rock”, “Red, White and Blue”, “Alex Wheatle” y “Education”), pero competirá por el premio de “mejor Miniserie” frente a rivales como “Adult Material”, “I May Destroy You”, o la afamada adaptación de la novela de Sally Rooney, “Normal People”.

Además, el elenco de “Small Axe” copa las nominaciones por partida doble. En la categoría de mejor actor, tanto Shaun Parkes como John Boyega optan al galardón; frente a Paapa Essiedu (I May Destroy You), Waleed Zuaiter (Baghdad Central), Josh O´ Connor (The Crown) y Paul Mescal por “Normal People”.

Algo también se repite en la de mejor actor secundario, con Malachi Kirby y Micheal Ward representando a la antología de McQueen, frente a Kunal Nayyar, Michael Sheen, Rupert Everett y Tobias Menzies.

Por su papel en el capítulo “Mangrove”, Letitia Wright se enfrentará a Jodie Comer (Killing Eve), Billie Piper (I Hate Suzie), Daisy Edgar-Jones (Normal People), Hayley Squires (Adult Material) y Michaela Coel (I May Destroy You) en la categoría de mejor actriz.

A “Small Axe” solo podría hacerle sombra la popular serie sobre la realeza británica “The Crown”, que competirá por 4 galardones este domingo: Mejor serie dramática, mejor actor, mejor actor secundario, y mejor actriz secundaria (Helena Bonham Carter).

La gala de este domingo, que estará presentada por segundo año consecutivo por el actor Richard Ayoade, abrirá con una actuación exterior a cargo del cantante y actor Olly Alexander de “Years and Years” y protagonista de la serie “It´s A Sin”.

Entre las celebridades que acudirán a la gala presencialmente se encuentran los ya mencionados Michaela Coel, Jodie Comer, Paul Mescal o Billie Piper, entre otros que actuarán como entregadores de los galardones. El resto conectarán por videollamada.

VIDEO RECOMENDADO

Óscar 2021: Si algo me pasa, los quiero

Una pareja busca procesar el fallecimiento de su hija asesinada durante un tiroteo escolar.