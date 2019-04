Skylar Astin y Anna Camp: la historia de amor de los actores de Pitch Perfect que llegó a su fin

Anna Camp y Skylar Astin han decidido ponerle fin a su matrimonio luego de casi tres años. Los protagonistas de ‘Pitch Perfect’ en una declaración conjunta anunciaron que decidieron separarse por decisión propia y han quedado como grandes amigos. Muchos de sus seguidores han quedado sorprendidos con el fin de la historia de amor de los actores.

"Podemos confirmar que hemos decidido separarnos, y esta decisión se tomó de manera mutua y amistosa", escribieron Camp, 36 y Astin, 31 en un comunicado de prensa.



"Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos en esta transición", continuó la misiva.

La pareja fue vista por última vez en público en un evento de Disney por los 90 años de Mickey Mouse. Desde ese entonces, los actores se han dejado de seguir en las redes sociales. Sin embargo, aún mantienen las imagines de su celebración por Año Nuevo y en la boda de una amiga que fue en enero pasado.

Pero qué pasó con esta pareja que se veían muy bien y felices juntos. Te contamos todos los por menores de la historia de amor de Anna Camp y Skylar Astin que termino después de casi tres años de matrimonio.

¿Cómo se conocieron Anna Camp y Skylar Astin?

La pareja se conoció en el 2011 durante la grabación de la película ‘Pitch Perfect’. Cuando Skylar Astin vio por primera vez a Anna Camp, se enamoró de ella a primera vista, pero la actriz lo veía solo como un amigo. A pesar de ello, el actor no perdió las esperanzas de compartir su vida junto a la actriz.

La razón por la cual no estuvieron juntos es que Anna estaba casada con Michael Mosley, pero su matrimonio acabó en 2013, así que ese mismo año comenzó a salir con Skylar Astin.



La relación iba viento en popa y fue tanto el amor que se tenían que en Año Nuevo de 2016 se comprometieron en una tierna ceremonia en Hawai. Unos meses después, en octubre de ese mismo año se dieron el ‘Sí’ en una ceremonia al aire libre en la costa central de California en octubre de 2016.



En aquel momento Anna dio una entrevista a la revista People y contó todo lo que sentía por su esposo.



"Este ha sido el año más rápido de mi vida. Nos enamoramos más y más cada día que hemos estado juntos. Y sé que suena como, asqueroso, probablemente todos vomitarán sobre eso, pero en realidad es verdad”, comentó la actriz.



"Ambos nos enviamos tarjetas y él me envía flores todo el tiempo", agregó. "Ambos trabajamos mucho y lo hacemos para mantener esa conexión de amor. Creo que los dos somos realmente buenos en eso", continuó Camp.



Todo iba tan bien hasta enero de 2019, la pareja compartió tiernas fotografías y mensajes de amor, pero luego de unas semanas se dejaron de seguir en las redes sociales.



¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas entre Anna Camp y Skylar Astin?

La última vez que la pareja fue vista junta fue en un evento por los 90 años de Mickey en octubre de 2018.



Los últimos posts amorosos que Astin y Camp compartieron el uno del otro fueron en enero. El actor publicó por última vez una foto junto a su esposa, mostrándolos acurrucados mientras celebraban el Año Nuevo.



Mientras tanto, el último post de Camp sobre Astin mostraba una serie de fotos de la ex pareja bailando románticamente en el matrimonio de una amiga en común y luego sorprendieron a todos sus fans cuando dejaron de seguirse en las redes sociales.



Desde febrero, la actriz ya no usa su anillo de matrimonio en sus fotografías de Instagram, incluso en una selfie de marzo se puede ver que su mano izquierda no cuenta con ninguna joya.



Luego de esto, ellos han declarado que decidieron ponerle fin a su matrimonio, aun no se sabe las razones exactas, solo queda esperar para saber realmente lo que decidió entre la pareja.