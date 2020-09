La muerte de Xavier Ortiz , el ex Garibaldi, dejó en estado de shock a sus amigos de la extinta banda mexicana y sobre todo, a sus más fieles seguidores. La tarde del lunes 7 de septiembre, Sergio Mayer dio esta lamentable noticia y al borde de las lagrimas dijo estar con el corazón roto al perder a su hermano.

El ex esposo de Patricia Manterola falleció a los 48 años de edad sin que hasta el momento se sepa la causa de la muerte. Lo cierto es que los últimos meses no habían sido fáciles para el también actor de teatro.

A causa de la pandemia, el artista contó que no podía generar ingresos, así que actualmente se dedica a vender gel antibacterial, cubrebocas de tela y otros artículos médicos de alta demanda por el coronavirus, con el fin de generar un poco de dinero con las comisiones .

SIN DINERO, SIN TRABAJO Y CON DEPRESIÓN: LOS ÚLTIMOS DÍAS DE XAVIER ORTIZ

Xavier Ortiz inició su carrera desde que era muy joven en el grupo Garibaldi al lado de Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Sergio Mayer y Víctor Noriega.

Luego incursionó en el cine, la televisión y finalmente se consagró en el teatro. Así que durante toda su carrera se ha mantenido estable, sin embargo, a causa del COVID-19 dejó de trabajar y no tenía ingresos, pero lo que lo llevó a una gran depresión fue que no ha podido ver a su hijo desde que se inició la cuarentena por la emergencia sanitaria.

En una entrevista con el programa “Ventaneando” contó que estaba vendiendo gel antibacterial y cubrebocas para poder ganar algo de dinero.

“Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de gel antibacterial, cubrebocas, guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”, comentó.

Sin embargo, el también cirujano dentista se enfrenta a un nuevo problema debido a que la venta de estos productos se ha convertido en un campo muy competido, por lo que sus posibilidades de generar un ingreso se han ido disminuyendo.

“Todo el mundo está haciendo esto ahora. A veces (se gana) un centavo, porque son negocios de centavos. Si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más, está complicado”, contó.

Precisó que aún no llega al extremo de quedarse “totalmente en la ruina”, pero sí le preocupa su situación económica actual. “Gracias a Dios tengo unos ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”, expresó.

El ex integrante de Garibaldi mencionó que ha recibido la ayuda de personas “en eventos pequeñitos donde no hay más de 50 personas, todas separadas y pues te ganas tus cinco y diez mil pesitos” aunque recalcó que “sí la está pasando duro”.

Pero no es la única razón que lo tenía muy deprimido, ya que él actor no estaba al lado de su hijo, no ha podido verlo y la comunicación con el pequeño era casi nula.

“En ese periodo le tocaba (estar conmigo) y cuando lo entrego se vino todo esto. Me entra mucho sentimiento porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque con el simple hecho de verlo en la pantalla yo sé que me va a quebrar”, dijo.

Durante la conversación, Xavier Ortiz comentó que durante esta etapa “ha llorado, pataleado y ha hecho muchos corajes” por ciertas decisiones que tomó en el pasado, y que le hubieran gustado en su momento abordar de una forma distinta. “La verdad, la estoy pasando bastante duro”, concluyó.

¿XAVIER ORTIZ SE SUICIDO?

En medio del programa “De primera mano”, Gustavo Adolfo Infante informó que había tenido una breve comunicación con Olga Ortiz Ramirez, la hermana del artista y ella le confirmó que fue suicidio.

A su vez, la mujer habría confirmado esta noticia en su cuenta de Twitter. La supuesta cuenta de la mujer en Twitter (@olgaquimica) respondió a una usuaria que se preguntaba las razones de la muerte de Xavier.

“Mira, soy su hermana y muy a mi pesar, te digo que se suicidó. Estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos sorprendidos. Voy rumbo a Guadalajara”, expresó la supuesta familiar de Ortiz.

La hermana de Xavier Ortiz informó a través de Twitter que la muerte del artista fue por suicidio (Foto: twitter)