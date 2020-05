La actriz mexicana Silvia Pinal le envío un contundente mensaje a su polémica nieta Frida Sofía quien hace unos días hizo fuertes declaraciones sobre su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán.

“Han de ser cosas muy desagradables, no sé que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida”, declaró Pinal al programa de televisión ‘Hoy’.

La artista de 88 años también contó cómo sucedió la caída que la llevó a estar internada por días en un hospital, la noticia que mantuvo al espectáculo en los ojos puestos en ella.

“La caída fue como un resbalón y caí de nalgas. Entonces las nalgas las tengo muy bien para que se me dañen, o sea que fue todo un escandalito que estaba haciendo. No me estoy tomando ninguna recuperación porque no la necesito. Estoy tranquilamente en mi casa y estoy comiendo lo que quiero”, explicó.

Frida Sofía es la única hija de Alejandra Guzmán, pero tienen una mala relación. Hace apenas unos días dijo que su mamá la golpeaba cuando estaba drogada o ebria.

