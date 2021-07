Silvia Pinal fue dada de alta y ya se encuentra en su hogar, según informó su hija Sylvia Pasquel a través de su cuenta oficial de Instagram.

“La diva de México les manda un saludo a toda la prensa. Gracias por estar preocupados por la salud de mi mamá. ¡Hay diva para rato! Y gracias también a todo el público que estuvo enviando mensajes tan hermosos”, escribió la celebridad.

El mensaje estuvo acompañado de un video protagonizado por Silvia Pinal, responsable de la producción “Mujer, casos de la vida real”.

“Aquí está su vedette favorita, ay es verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigo. Al ratito voy a ver qué pasó porque luego luego el chisme sale”, expresó la reconocida intérprete.

“Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”, agregó.

A Silvia Pinal se le considera una de las actrices más importantes del cine en México por su participación en películas como “El inocente” (1956), “Viridiana” (1961), “El ángel exterminador” (1962), y “Simón del desierto” (1965).

