¿Un mal procedimiento? Silvia Pinal, la madre de la cantante Alejandra Guzmán, se encuentra delicada de salud luego de ser engañada por unos empleados de una estética, quienes le habrían inyectado polímeros en el rostro. Así lo informó el portal mexicano TVNotas.

Una amiga de la ‘Reina del rock’ contó al medio de espectáculos que Pinal de 88 años ha estado “muy angustiada y deprimida” pues se sometió a un tratamiento facial que le costó más de 90 mil pesos (5 mil dólares).

“Estuvo yendo varias veces, primero a hacerse sólo cosas naturales, pero después comenzaron a recomendarle un producto dizque milagroso del Viejo Oriente, le dijeron que era 10 veces mejor que el ácido hialurónico, pero que era muy caro; sin embargo, literal, le vieron la cara, porque pagó más de 90 mil pesos”, contó la fuente.

Tres meses después de someterse al tratamiento, Silvia Pinal sintió las complicaciones: “dolores insoportables en la cabeza, su rostro se empezó a hinchar” y ahora ni siquiera puede salir a eventos porque se avergüenza de su rostro inflamado. Cuando fue a quejarse al local donde la atendieron, ellos no asumieron la responsabilidad.

"Le dijeron que eso no era por el tratamiento que ellos le habían hecho, se deslindaron por completo de la responsabilidad y no quisieron ayudarla; por supuesto que Silvia se sorprendió muchísimo, pero ya no volvió a poner ni un pie ahí; lo malo es que conforme ha pasado el tiempo, su dolor se ha ido incrementando”,

Sus hijas se están encargando de acompañarla con médicos profesionales, pero al parecer ninguno quiere hacerse cargo de retirar los polímeros porque se pondría en riesgo su vida. Silvia Pinal solo está recibiendo tratamientos con pastilla para el dolor y antibióticos para evitar una posible inyección.

Alejandra Guzmán también tuvo un grave problema por haber sido inyectada con polímeros, peligrosa sustancia que casi le quita la vida, y le causó severos problemas en su cuerpo, los cuales hasta hoy no cesan. La artista se ha sometido a más de 18 operaciones para superar esta penosa situación. Su lucha continúa.