Silvia Pinal confirma que ella y su hija se pelearon y hasta se odiaron por el amor de un hombre

En la exitosa bioserie 'Silvia Pinal, frente a ti' que emite Televisa se develó recientemente un polémico capítulo entre la matriarca de la 'Dinastía Pinal' y su hija, Silvia Pasquel. En el episodio se confirmó que ambas se pelearon por 10 años y hasta se llegaron a odiar por el amor de un hombre: Fernando Frade.

Transcurría el año 1983 cuando la actriz mexicana conoció a Fernando Fadre. Para aquel momento ya se había divorciado del cantante mexicano Enrique Guzmán.

“Conocí a Fernando Frade en 1983 y nos enamoramos, yo lo dejé porque le gustaba mucho beber, y después me enteré que andaba con mi hija Sylvia, me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, expresó en su libro.

La producción que rememora la vida de Silvia Pinal en la televisión es producida por Carla Estrada y se basa en el libro escrito por la propia artista mexicana titulado 'Esta soy yo: Silvia Pinal'.

MI MADRE "ME BAJÓ" EL NOVIO



Tras conocer lo que su madre manifestó de ella y Fernando Fadre, Sylvia Pasquel se defendió en el diario Mundo Hispánico.

“Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre. Luego él me buscó y dejó a mi mamá por mí. Por venganza volví con él, nos casamos y tuvimos a nuestra hija Viridiana, quien murió ahogada en 1987. Nos separamos, no le hablaba a mi mamá, caí en el alcoholismo, pero gracias a Dios salí adelante”, señaló Pasquel.

De la relación que Sylvia Pasquel tuvo con Fernando Fadre, nació una niña que murió ahogada en una piscina a los 3 años de edad.

