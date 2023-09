Shirley Arica confirmó su participación en el reality chileno ‘Tierra Brava’, el cual se estrenará el próximo 1 de octubre en el Canal 13 de dicho país. La modelo peruana se mostró muy emocionada por formar parte de este proyecto, sobre todo por el formato del programa.

En un spot promocional, se describió a sí misma y confesó varias cosas, entre ellas, que no sabe cocinar: “soy dulce aunque no parezca. No me gusta que me vean desnuda. Hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras. No sé cocinar ni un huevo porque odio la cocina. También soy muy picona y soy de decir las cosas, pero de ahí irme de manos, no”, dijo.

Asimismo, señaló que nunca ha estado en una granja, ambiente en el que se graba el programa. Por ello, no tiene mucha idea de cómo se desarrollará el reality, aunque se considera asquienta. No obstante, aseguró que ella es el show, así que si la gente busca show, ella lo será.

“Nunca he estado en una granja, así que mucha idea no tengo, pero sí soy un poco asquienta. ¿Qué puede esperar la gente? Show y yo soy el show”, sostuvo.

Cabe agregar que ‘Tierra Brava’ tiene un formato peculiar: los participantes entran a una vivienda que está dividida en dos partes: una con comodidades y otra rústica, los dos ambientes están separados por un muro.

De esta forma, será un grupo el que vive del lado moderno y otro el que pasará los días en la parte menos cómoda. A través del muro, los participantes podrán verse los unos a los otros.

El único lugar en que podrán interactuar es en el patio de la casa. De ahí, cada semana todos tendrán que competir en distintas pruebas físicas para ver quiénes viven en qué lado de la vivienda.

Por último, son 16 los integrantes de ‘Tierra Brava’, los cuales son figuras de distintas nacionalidades, donde destacan ‘Miguelito’ (Hans Malpartida), Fabio Agostini y Daniela Castro.





