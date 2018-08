Sheyla Rojas celebró su cumpleaños en crucero de lujo y al lado de su pareja [VIDEO]

Sheyla Rojas está de cumpleaños y lo viene celebrando de lo lindo. La conductora de televisión usó su cuenta de Instagram para publicar que la viene pasando de lo mejor junto a su pareja en un crucero.



La publicación de Rojas fue realizada en una de sus historias de Instagram. La popular 'leona loca' acaba de cumplir 30 años y lo celebra en medio del cariño de los suyos.

Los fanáticos de Sheyla Rojas aprovecharon una de sus publicaciones para saludarla por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños, eres la mejor", "Gracias por se tan humilde", "Te mereces todo lo que tienes", "Feliz cumpleaños, reina", son algunos de los mensajes que publicaron los seguidores de la rubia en Instagram.

Como se recuerda, Pedro Moral la sorprendió en vivo con una dulce serenata un día antes de su cumpleaños. "Nunca pensé tantas cosas que están pasando mi vida, la verdad es que Sheyla ha cambiado mi vida para bien", manifestó el empresario.



"Me encanta cómo es con Antoñito, me encanta lo buena mamá que es, cómo se da tiempo para trabajar todo el día. Llega, se tira al suelo con Antoñito a jugar, de ahí está conmigo un rato; me parecía increíble eso y me enamoré", indicó Pedro Moral.



Pedro Moral coronó su presentación al cantarle el tema 'Te encontré' del dúo Idéntico.