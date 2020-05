La actriz mexicana Sherlyn compartió un video en su cuenta de Instagram sobre el nacimiento de su primer hijo, André, quien llegó al mundo ayer 30 de mayo. Sherlyn compartió un emotivo video que realizó un día antes de dar a luz.

“Este video se los grabo la noche antes de irme al hospital a dar a luz a André, mi primogénito. Estoy muy feliz, nerviosa, muy emocionada de esta etapa que viene. Antes de irme a dormir quiero dar gracias porque este embarazo ha sido todo la maravilloso”, señaló la actriz y presentandora en redes sociales.

La actriz afirmó que recibió cientos de mensajes por parte de sus seguidores, lo que la ayudó a llevar muy bien la “dulce espera”. “Gracias por hacerme sentir que no soy solamente una persona que ven en la tele o en el teatro, sino que hemos hecho una comunidad que se ha vuelto familia”, agregó.

Del mismo modo, agradeció a las personas que han compartido sus testimonios con ella y que ella podía leer cuando tenía insomnio. Señaló, además, los miedos que tiene una mamá antes de dar a luz. A ella le preocupa que su bebé tenga la mamá que merecer y se cuestiona sobre su próximo trabajo de crianza.

“Somos una familia homoparental”, sentenció Sheryl en referencia a las preguntas que le han hecho sobre el padre de André. “Hay muchas cosas que cambiar en este mundo”, afirmó en referencia a quienes la han criticado por su decisión.

La actriz animó a más mujeres a convertirse en madre tengan o no una pareja al lado. "Si aún no decides si vas a ser mamá debes saber que los sueños hay que perseguirlos, pese a que no esté dentro de lo que se considera ‘correcto’”, añadió.

En sus stories, la presentandora habló desde la clínica y contó que está pasando un gran momento en esta nueva etapa de su vida.

