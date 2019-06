¿Shawn Mendes volverá a realizar una colaboración con Camila Cabello? [VIDEO]

El intérprete “If I Can’t Have You”, Shawn Mendes publicó un teaser con Camila Cabello y ha emocionado a sus fanáticos con una posible colaboración con la cantante cubano-estadounidense.

El clip de Twitter de 19 segundos que cuenta con una dulce y melancólica melodía, muestra inicialmente a Shawn Mendes con Camila Cabello acurrucados, para luego verlos de manera independientes en un restaurante.

El artista realizó la publicación sin una descripción, lo cual generó que sus fanáticos solicitaran más detalles sobre la presunta colaboración con la ex cantante de Fifth Harmony.

Esta no sería la primera colaboración entre los cantantes, pues Shawn Mendes y Camila Cabello grabaron el single “I Know What You Did Last Summer” en el 2015.

Cabe señalar que hasta el momento se desconocen detalles sobre el nuevo proyecto de los artistas, pues ninguno de los dos se ha pronunciado ni ha respondido los comentarios de sus fans.

Como se recuerda, Camila Cabello además lanzará una colaboración con Ed Sheeran este 12 de julio, para el disco del cantautor británico titulado “No. 6 Collaborations Project”.

