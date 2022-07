El artista Shawn Mendes, mediante sus redes sociales, informó a sus seguidores que suspendió su gira mundial para atender su salud mental, indicando que la decisión de volver tras la pandemia fue “prematura”.

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero lamentablemente tendré que posponer las próximas tres semanas de espectáculos en Uncasville, CT hasta nuevo aviso”, escribió la cantante en un comunicado. “He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre ha sido difícil estar en el camino lejos de amigos y familiares. Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peaje de la carretera y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura”, aseguró en su publicación.

“Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y a mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo”, agregó.

‘Preguntarse’ es el cuarto álbum de estudio de Mendes, lanzado en diciembre de 2020 y su gira mundial comenzó en junio y se extenderá hasta octubre antes de la etapa europea en mayo de 2023.

El cantante ha sido abierto sobre la salud mental, escribiendo el sencillo de 2018 «In My Blood», que abordó los sentimientos de ansiedad.

En abril, Mendes escribió una carta a los fanáticos en el que habló sobre cómo lidiar con las inseguridades, escribiendo en ese momento: “La verdad, en la forma actual es un joven de 23 años que constantemente siente que está volando o ahogándose. Tal vez eso es lo que es estar en tus 20, no sé, o tal vez solo soy yo… La verdad es que, incluso con tanto éxito, todavía me resulta difícil sentir que no estoy fallando”.

