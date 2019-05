Sharon Stone hace topless y recrea su escena de 'Bajos instintos' a sus 61 años [FOTOS]

Sharon Stone demostró que el tiempo se ha congelado para ella al hacer topless y mostrarse frente a la cámara emulando su emblemática pose para la película que la catapultó a la fama, 'Bajos instintos'.

La actriz de 61 años posó para la lente de la cámara de la revista Vogue de Portugal y demostró que se mantiene sexy aunque pasen los años. Incluso, según la editora de la revista, Instagram habría censurado la primera portada debido a que enseña sus pezones.

Pero la imagen que más llamó la atención es en la que aparece sentada con las piernas abiertas, en referencia directa a la famosa escena de la película 'Bajos instintos', que protagonizó junto al actor Michael Douglas.

La actriz, nacida en Pennysylvania, debutó en el cine a la edad de 22 años, apareciendo como extra en la cinta Stardust Memories de Woody Allen. Ahora, se encuentra filmando la serie Ratchet, una adaptación de la novela de One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey, para Netflix.

"Es otra cosa, completamente diferente. Y sí, sé que todavía soy sexy", refirió en la entrevista. Sin embargo, afirma no considerarse un 'sex symbol', etiqueta que le han atribuido durante décadas.