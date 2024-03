Indignante lo que acaba de contar Sharon Stone en su última entrevista. La actriz denunció que fue obligada a tener relaciones sexuales con el actor Billy Baldwin para “mejorar su química”.

El lamentable hecho ocurrió cuando la artista estadounidense estaba en su mejor momento y mientras grababa la fallida película Sliver, en 1993, producida por el fallecido Robert Evans.

Según contó la sex symbol de los años noventa, para el productor de dicha cinta, solo de esa forma ella podría corregir la mala actuación y falta de complicidad de Billy Baldwin, el coprotagonista.

Esta revelación ya había sido contada antes por Sharon Stone en el libro de sus memorias, The Beauty of Living Twice, en 2021, pero sin mencionar el nombre del productor que la obligó.

“Él iba corriendo por su oficina con lentes de sol contando que se acostó con Ava Gardner y que yo debería hacer lo mismo con Billy Baldwin, porque así mejoraría su interpretación”, confesó.

Finalmente, la actriz hollywoodense agregó que, para Robert Evans, “si yo me acostaba con el coprotagonista, entonces ambos generaríamos la química necesaria para poder salvar la película”.





