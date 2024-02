Sharon Stone ha confirmado que se alegra que el cirujano que reconstruyó sus senos sin su consentimiento haya muerto. En el 2001, la actriz tuvo que ser operada con urgencia una vez que se llegó a detectar tumores notables en sus pechos. Según le advirtieron los médicos, se debían extirpar antes de que se extendieran más y llegue a padecer cáncer.

Stone comprendió la situación, y le avisó a los médicos que, si fuese necesario, que le hagan una doble mastectomía. Ante todo, era prioritaria la salud. Afortunadamente se pudo arreglar a tiempo, y tras ello pudo ir a un cirujano plástico para que reconstruya sus senos.





Desafortunadamente, tras la operación hubo un desagradable detalle: sus pechos estaban más grandes de lo que eran. En una entrevista para la revista InStyle, admitió: Me dijo: ‘Hemos decidido que te quedaría mejor’. Me quedé allí de pie, tratando de decidir si mi puño encajaría bien entre sus dientes. Sentía tan rabia... Me alegro de que esté muerto”, comentó la actriz.

Podría sonar extremo, pero según la actriz, el médico nunca admitió su error. Al contrario, insistió en que “se veía mejor”.





