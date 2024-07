El último domingo 14 de julio se informó sobre la muerte de la popular actriz de series noventeras, Shannen Doherty, de 53 años, quien luchó hasta el último momento contra el cáncer de mama. Aquí hacemos un repaso por los momentos más complicados de su vida y por la crianza de su perrita Bownie.

Shannen Doherty se hizo famosa mundialmente por su papel como Brenda Walsh en la serie de televisión ‘Beverly Hills, 90210′ en la década de 1990. También por la serie ‘Hechiceras’ y ‘Riverdale’. Su trabajo en estas populares series la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la época. Además, protagonizó otras series y películas que contribuyeron a su éxito en la industria del entretenimiento.

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en 'Charmed'

Su lucha contra el cáncer

Shannen Doherty luchó públicamente contra el cáncer. En 2015, reveló que le diagnosticaron cáncer de mama y desde entonces ha compartido abiertamente su batalla contra la enfermedad con sus seguidores. Ha sido valiente al compartir su experiencia para concienciar sobre el cáncer y la importancia de la detección temprana y el tratamiento.

Desafortunadamente, en noviembre de 2023, conversó con periodistas de la revista ‘People’, y reveló que el cáncer de mama se le había extendido a los huesos. Ante esta situación Doherty manifestaba: “No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear”.

El último domingo no pudo darle más batalla a esta enfermedad y partió: “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo la publicista de Doherty, Leslie Sloane, en un comunicado a People.

Su perrita Bownie: su fiel compañera

Bowie sabía que algo no andaba algo bien con su humana mucho antes de que los exámenes confirmaran que la artista padecía cáncer de mama. En el año 2016, Doherty reveló en una entrevista con el medio Entertainment Tonight, que su perrita presentía que estaba enferma: “Antes, ella me olía obsesivamente justo aquí, en mi lado derecho, durante mucho tiempo.., luego, cuando me diagnosticaron todo eso cobró sentido”, explicó.

“Cuando regresé de la cirugía, Bowie otra vez me olfateaba en esa área. Luego cuando tuve mi primera quimioterapia ella me olía todo el cuerpo de arriba abajo. Siempre fue sobreprotectora pero ahora lo es mucho más”, añadió la actriz en esa oportunidad.

Quería tanto a su mascota que le hizo una cuenta de Instagram y celebraba cada año de su vida. La actriz era una fiel creyente de que se debía adoptar y no comprar animales, por ello, utilizaba sus redes sociales para divulgar las virtudes de acoger a un peludito.

Shannen vivía muy unida a su perra Bowie.

Shannen celebraba todos los cumpleaños de su mascota.

Su divorcio: un desgaste emocional

En abril del 2023, la actriz pidió el divorcio, pues su esposo, el fofógrado Kurt Iswarienko, le fue infiel . Con él mantenía una relación desde el 2008. Shannen acusó al fotógrafo de alargarlo lo máximo posible para no tener que pagarle una pensión.

“Él continúa viviendo su vida y eludiendo sus responsabilidades hacia su esposa moribunda de más de once años”, sostuvo la intérprete en junio de 2023.

La actriz contó en los últimos meses de su vida que necesitaba dinero para costear su tratamiento.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko cuando eran felices.

