Los últimos acontecimientos en la mediática separación de Shakira y Gerard Piqué continúan dando que hablar en todo el mundo. Solo dos meses después que se conociera que su relación llegó a su fin tras 12 años juntos, el futbolista se mostró públicamente con su nueva pareja, causando todo tipo de reacciones, entre ellas la de la artista colombiana.

Piqué no ha tenido reparos en mostrarse con su nueva conquista, Clara Chía Martí, una joven de 23 años que trabaja como empleada de Kosmos, la empresa que pertenece al zaguero del Barcelona. Ambos se habrían conocido a comienzos de año en un local nocturno de la ciudad Condal, donde laboraba como mesera.

El último fin de semana, el futbolista se dejó ver besando a su nueva pareja durante el concierto de Dani Martin en Barcelona, rompiendo así el pacto que habría tenido con Shakira de no mostrarse públicamente con mujeres durante un año por el bienestar de sus hijos Sasha y Milan.

Gerard Piqué se da el primer beso con Clara Chía Martí a la vista del público y Shakira tomó con malestar este hecho, según Socialité de Telecinco. (Foto: Socialité)

Poco después, la revista ¡Hola! publicó imágenes del integrante del Barza llegando a la boda de su mejor amigo, Albert Pedretuno, en Costa Brava, España, junto a la joven rubia, imágenes que han desatado rumores de un posible embarazo.

Piqué y su nueva novia Clara Chía ya no se esconden más. Foto: Revisa Hola.

¿Cuál fue la reacción de Shakira?

Tras la filtración de las fotos y video de Piqué y Clara Chía, la reacción de Shakira no se hizo esperar, aunque ella aún no ha declarado públicamente ante los medios de prensa que la siguen a todos lados.

Según el medio “Socialité”, la cantante estaría enfadada que a su ex no le haya importado que las cámaras lo captaran junto a su nuevo amor, y es que ambos hicieron un pacto cuando se separaron. Este consistía en que ninguno podría aparecer en público con una nueva pareja durante el primer año desde que anunciaron su ruptura, el pasado 4 de junio.

El último 23 de agosto se conocieron las primeras imágenes de la intérprete de “Te felicito” tras el beso de Piqué con su nueva novia. En ellas se le ve cabizbaja mientras pasea con sus dos hijos.

Según el fotógrafo español Jordi Martin, autor de estas exclusivas imágenes, la estrella colombiana estaría atravesando uno de sus peores momentos.

“La vi más triste y desolada que nunca. Aun así, quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño”, subrayó el autor de las fotos.

“Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, contó el fotógrafo sobre el contexto del encuentro.

Shakira y su mensaje subliminal:

Tras las polémicas imágenes de Piqué, los paparazzis estuvieron buscando la reacción de Shakira, por ello, llegaron hasta su vivienda en Barcelona y lograron captarla cuando salía, en compañía de su hermano; el momento quedó capturada en video y ya circula en las redes sociales.

La artista se mostró ante la prensa sonriendo desde el interior de su auto; sin embargo, prefirió no brindar ninguna declaración. Pese a que no dijo nada con palabras, usuarios de las redes sociales se percataron del curioso mensaje que la estrella de Barranquilla traía en la gorra que portaba.

“Lucky in Love” (afortunada en el amor), es el mensaje que se leía en la visera que llevaba puesta.

Algunos internautas especulan que se trata de una manera muy directa de Shakira de responder que ella está rodeada de amor en estos momentos y que no necesita de una pareja para sentirse amada.

VIDEO RECOMENDADO:

La lista de canciones que la cantante colombiana, Shakira, dedicó a sus exparejas

Las canciones de Shakira están llenas de referencias a sus relaciones sentimentales, desde sus primeros novios hasta el último, Gerard Piqué, a quién también le habría dedicado unas líneas alusivas a su supuesta infidelidad. En este video haremos un repaso a los himnos románticos de la cantante colombiana y a quiénes iban dirigidos.