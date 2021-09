La cantante colombiana Shakira no solo utiliza sus redes sociales para compartir adelantos y noticias sobre su carrera musical, sino también para publicar detalles en torno a su vida privada. Esta vez, compartió un emotivo mensaje para celebrar el cumpleaños número 90 de su padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Girl like me” y “Me gusta” compartió un extenso y emotivo mensaje dedicado a su padre, William Mebarak, quien este 7 de septiembre cumplió 90 años.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, escribió Shakira en su mensaje.

“Eres mi inspiración, mi cómplice y todo. Mi mejor amigo. ¡Felices 90 años espectacularmente vividos! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, añadió la intérprete colombiana en su red social.





Como era de esperarse, en pocas horas desde su publicación en Instagram, la instantánea y el mensaje de Shakira han conseguido más de 860 mil reacciones y cientos de comentarios que se suman al saludo de cumpleaños a William Mebarak.

Cabe señalar que Shakira ha logrado sorprender a su padre por su cumpleaños en diversas oportunidades. En septiembre de 2018, durante un concierto en California, la barranquillera invitó al público a cantarle el “Cumpleaños feliz” a su progenitor, quien se encontraba en el público junto a Gerard Piqué y sus hijos, Milán y Sasha.

