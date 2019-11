Shakira ha estado en la boca de todos en los últimos días. La cantante colombiana es una de las artistas latinas más famosas a nivel internacional y ha cosechado grandes éxitos a lo largo de su carrera. La barranquillera contó detalles de uno de los momentos más difíciles de su vida laboral y personal.

Durante la presentación del documental de su gira “El Dorado World Tour”, en Barcelona (España), la cantante colombiana confirmó lo que era un secreto a voces: que atravesó por una fuerte crisis con Gerard Piqué que estuvo a punto de acabar con su relación.

Shakira en el set de grabación haciendo la campaña de su nuevo perfume. Foto: instagram

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más mediáticas y famosas. Desde que la pareja confirmó su noviazgo, los paparazzis han estado detrás de ellos para obtener más detalles de su romance que ha tenido altas y bajas.

Pero ¿cómo se conoció la pareja? ¿cómo nació el amor entre ellos? Shakira ha sido muy romántica y ha demostrado su amor por el futbolista español con varias canciones que le ha dedicado. A continuación, te contamos todos los detalles de este romance.

Antes de empezar su relación con Gerard Piqué, Shakira tuvo una relación de 10 años con Antonio de la Rúa. Según los relatos de Shakira fue amor a primera vista. Ella tenía entonces 23 años y él 27. Su relación duró hasta 2010 luego de que la cantante participara en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica con el tema “Waka Waka”.

Shakira presentando su documental El Dorado. Foto: instagram

Muchos creen que Shakira y Piqué se conocieron en la grabación del video "Waka Waka", la canción del Mundial en Sudáfrica en 2010, pero no fue así.

La cantante y el futbolista español se conocieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Shakira se encontraba en el mismo local donde también estaban Piqué y Fábregas, y allí se bebieron juntos unos mojitos (como luego cuenta ella en la canción ‘Me enamoré’).

Ambos estaban a punto de irse a Sudáfrica (donde se celebraba el Mundial de Fútbol). Y él le pidió su número de teléfono. Shakira llegó antes a Sudáfrica y el jugador le escribió a la cantante para interesarse por la climatología del país africano.

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más famosas del medio artístico. Foto: AFP

"Le pregunté: "oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal", dijo Piqué en una entrevista en 2016.

Shakira y Gerard Piqué se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“, la canción representativa del Mundial de Sudáfrica en el 2010. El futbolista español se acercó a la cantante para decirle: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica “. Fue así que empezaron a salir y nació el amor.

A principios de 2011 se confirmó el noviazgo entre Shakira y Piqué y en septiembre de 2012, la cantante colombiana quedó embarazada de su primer hijo, Milan Piqué Mebarak, quien nació el 22 de enero de 2013 en la Clínica Teknon de Barcelona.

Shakira y Gerard Piqué demuestran su amor a través de las redes sociales. Foto: Instagram

Dos años después, en 2015, nació Shasha Piqué Mebarak en la misma clínica en la que había nacido su hermano mayor.

La familia vive en Barcelona, en una exclusiva casa que la pareja construyó en Ciudad Diagonal, en Esplugues de Llobregat.

En 2017 ella le hizo a Piqué una verdadera declaración de amor: una canción, 'Me enamoré', en la que cuenta cómo se enamoró de él.

Shakira y Gerard Piqué y sus hijos. Una de las familias más famosas del medio. Foto: AFP

Sin embargo, el 2017 no fue un año perfecto. Las recientes declaraciones de Shakira demuestran que su relación con Gerard Piqué no siempre fue color de rosa pues ha vivido momentos muy duros con el futbolista español. Por ejemplo, ese año fue el más difícil y oscuro de su vida tanto personal como profesional.

En 2017, a Shakira le detectaron la lesión en las cuerdas vocales que no solo provocó la cancelación de su gira “El Dorado”, sino que también la mantuvo alejada de los escenarios por casi un año.

Shakira contó que luego de visitar hasta a cinco médicos, el 80% le recomendó operarse; sin embargo, ella no quería entrar al quirófano porque la recuperación la tendría demasiado tiempo alejada de sus hijos y por ello prefirió permanecer callada durante un largo tiempo con el fin de recuperar su característica voz.

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el 2010 en España. Foto: instagram

“Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y a la Virgencita para que mamá volviera a hablar”, recordó la intérprete de “Ojos así”, que además confesó que en los meses que estuvo sin poder comunicarse como lo hacía habitualmente, su relación con Gerard Piqué se vio afectada.

Shakira aseguró que siempre estaba “enfadadísima”, afectada por lo que le estaba ocurriendo, “y él necesitaba que hablara” y le explicara cómo se sentía realmente. “Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera”, explicó.

Es así que el futbolista del Barcelona fue una pieza clave en su recuperación y para ello, no dudó en ser duro con ella. “Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, contó.

