Pedro, te quiero hermano! La última vez que me tomé dos tequilas te mandé Tutu por whatsapp! Y aquí estamos! Ahora me acabo de tomar 3 mezcales jajajaja y me dieron ganas de subir esto para agradecerte publicamente por ser el ser humano que eres, por ser tan generoso, tan gigante! Dios respalda esa carrera tan bonita que tienes porque haces todo con amor e integridad! Gracias otra vez por darme la oportunidad de compartir mi carrera a tu lado! Nos vemos en Madrid cantando con @shakira en la @daviscupfinals