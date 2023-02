Shakira volvió a enviarle un mensaje a Gerard Piqué, su ex pareja. La intérprete de ‘Ojos Así' subió un video a las redes sociales cantando la canción ‘Kill Bill’ este martes, en San Valentín. La letra de la canción lo dice todo: “I might kill my ex” (Podría matar a mi ex).

Desde que la pareja hizo pública su ruptura, Shakira no ha parado de musicalizar su duelo. La última canción que sacó para hablar del tema fue ‘Music Session 53′ con BZRP’, junto a Bizarrap.

Sin embargo, aunque no ha vuelto a sacar una canción, la artista ha subido un video cantando una. Justamente en el día de San Valentín, Shakira ha cantado la canción ‘Kill Bill’ de la cantante SZA. En el vídeo se puede apreciar a Shakira cantando el coro mientras trapea el suelo de su casa. Shakira corea y canta “I might kill my ex, not the best idea” (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea).

Pero no termina ahí, sino que también ataca a Clara Chía, la nueva novia del exfutbolista de Barcelona. “His new girlfriend is next, how’d i get here?” (Su novia es la próxima, cómo llegué hasta aquí?)

Y luego se vuelve a acordar de Piqué. “I might kill my ex, I still love him tho, rather be in jail than alone, I did it all for love” (Podría matar a mi ex, pero todavía lo amo, preferiría estar en la cárcel que estar sola, lo hice todo por amor).

Hasta el momento, el video tiene casi un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios.





