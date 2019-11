La cantante Shakira está próxima a presentar su documental en la gran pantalla, “Shakira en concierto: El Dorado World Tour”, filme que mostrará el lado más personal de la colombiana durante su gira.

La producción está dirigida por ella y James Merrymar. En esta cinta, Shakira contará –en primera persona- como vivió la gira que la llevó por 22 países, en la que su familia jugó un papel fundamental y tuvo lugar tras uno de los peores momentos de su carrera artística.

En 2017, la barranquillera se vio obligada a cancelar “El Dorado World Tour” por una lesión en sus cuerdas vocales. Un problema que la alejó de los escenarios, los estudios y la tuvo en un conflicto permanente.

“Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al niño Jesús y a la virgen para que mamá volviera a hablar”, recordó Shakira en el pre estreno de la cinta en Barcelona, según recoge Vanitatis.

Asimismo, reconoció que la frustración de no poder hablar y su lenta recuperación le generó una crisis con su pareja Gerard Piqué, quien la animaba a no rendirse.

“Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera… Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar”, le insistía el futbolista, según cita el mismo medio.

Por fortuna todo quedó como una anécdota ya que Shakira pudo regresar a los escenarios y dar lo mejor de sí en cada show. Ahora la cantante está enfocada en sus nuevos proyectos: el estreno de su documental, su actuación en la final de la Copa Davis y el espectáculo del intermedio del SuperBowl junto a Jennifer Lopez.