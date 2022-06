Tras conocerse los rumores sobre la presunta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, muchos se han puesto a analizar si la última canción de la cantante colombiana, “Te Felicito”, trata sobre él.

Gracias al podcast de “Mamarazzis”, un programa de chismes y espectáculos de España, se reveló que el jugador del Barcelona estaría saliendo con otra mujer y que desde hace un tiempo vive solo.

Por su parte, la canción de la colombiana se estrenó en abril de este año y la letra sugiere el desprecio de una mujer que acaba de descubrir las mentiras de su pareja a la que considera como un actor que finge en un “show”.

Sobresalen alguna partes de la letra: “por completarte me rompí en pedazos”, “me di cuenta que lo tuyo es falso”, “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, e queda bien es show”.

Ahora, los fans de Shakira se preguntan si la contundente letra de esta nueva canción estaría inspirada en la infidelidad del jugador del Barcelona, algo que explicaría la situación que estaría viviendo la cantante colombiana en estos momentos.

Aquí la letra:

Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron, pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebalsó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien es show

Te felicito, qué bien actúas

D eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Esa filosofía barata no la compro

Lo siento, en esa moto ya no me monto

La gente de dos caras no la soporto

Yo que ponía las manos al fuego por ti

Y me tratas como una más de tus antojos

Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos

Los tengo rojos de tanto llorar por ti

Y ahora resulta que lo sientes

Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

Hablándote claro, no te necesito (Yeah)

Perdiste a alguien auténtico (Ah)

Algo me decía por qué no fluiamo’ (Wuh!)

Te va a picar cuando recuerde’ cómo nos comíamo’ (Yah!)

Como ante’ (Ey)

Tú de espalda apoyándote del volante (Ey)

Quemando el tranquilizante

No te bloqueé de las rede’ pa’ que vea’ la otra en la Mercede’ (Yah!)

No me cuente’ más historia’, no quiero saber

Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver

Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

De eso no me cabe duda

Con tu papel continúa

Te queda bien ese show

Te felicito, qué bien actúas

