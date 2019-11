Han pasado 10 años desde que nos enteramos que Shakira y Antonio de la Rúa le pusieron fin a una relación. La colombiana y el argentino estuvieron juntos por 10 años, pero al final, esa historia de amor no acabó como todos pensaban, ya que por ese tiempo se realizó el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 y todo cambio.

En ese entonces la cantante ya era conocida a nivel internacional y estaba consolidando su exitosa carrera musical al interpretar el éxito “Waka, Waka”, pero no solo le sumó puntos a su carrera, sino que conoció a Gerard Piqué que no perdió la oportunidad y la enamoró de una manera extraordinaria al prometerle que ganaría el mundial solo para tener una cita con ella.

Es así que ellos se volvieron una de las parejas más estables hasta el momento, pero antes de poner punto final a su relación con Antonio de la Rúa, le dedicó una última canción llamada ‘Lo que más’ y es así cómo se despidió de él.

LA HISTORIA DETRÁS DE ‘LO QUE MÁS’

El 19 de octubre de 2010 vio la luz el álbum “Sale el sol”, el cual fue aclamado por la crítica y amado por los fanáticos de Shakira. Si bien de este disco los temas “Loca” y “Rabiosa” fueron los más éxitos, también hay una canción en particular que llamó la atención, pues sería la que dedicaría a su ex, Antonio de la Rúa para decirle adiós.

“Lo que más” es el título de la composición y en ella se escuchan fragmentos que hacen una alusión clara a una inminente ruptura amorosa. “Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, mas no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza”, canta Shak.

Otra de las señales que los fans captaron es el verso en donde hace referencia a la cantidad de años que llevaban juntos “pequé por hablar demasiado, no saber dónde, cómo ni cuándo, todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto”, se escucha.

Pero esta no es la única canción que le dedicó a Antonio de la Rúa, sino hubieron otros temas que son muy exitosos.

¿QUÉ OTRAS CANCIONES LE DEDICÓ A ANTONIO DE LA RÚA?

DÍAS DE ENERO

Este tema consolidó la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa, quien es hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa. Él se encargó, además de darle amor a la cantante, de ser su mánager y asesor.

La intérprete de otros éxitos como ‘Inevitable’ esperaba casarse con De La Rúa, y es por ello que decidió crear esta canción en la que asegura que lo sanará. “Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo, y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar”, dice Shakira en ‘Día de enero’.

UNDERNEATH YOUR CLOTHES Y SUERTE

Shakira también le cantó a De La Rúa varias veces durante ‘Laundry Service’, su primer material discográfico en inglés. El empresario argentino incluso protagonizó el video ‘Underneath your clothes’, segundo sencillo de este álbum.

Asimismo, la cantante también le dedicó el hit ‘Suerte’, con frases como ‘Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias’ o “Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo”.

Lamentablemente, la pareja decidió terminar con su relación en el año 2011 luego de atravesar gran cantidad de problemas. Además, para ese momento corrían los rumores de que Shakira mantenía un presunto amorío con Piqué, su actual pareja.