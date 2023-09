Shakira sorprendió a sus fanáticos al incursionar en el género regional mexicano junto a Fuerza Regida. Con un mensaje fuerte sobre las injusticias laborales a las que a veces son sometidos los trabajadores, el nuevo tema de la cantante colombiana expondría también el caso de una persona cercana a ella: la exniñera de sus hijos Milan y Sasha.

Se trata de Lili Melgar, quien habría sido despedida injustamente por Gerard Piqué. Además, no se respetaron sus derechos laborales y no se le pagó lo que correspondía por su tiempo de servicio.

“Tengo un jefe de mierda, que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta. Estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario. Gustos caros, la mentalidad... Solo te falta el salario”, dice el tema.

Lili Melgar trabajó varios años para la familia de la colombiana.

De pronto, aparece el rostro de su extrabajadora mientras Shakira canta: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”.

Además, en Twitter afirmaron que esto ocurrió a raíz de una información que le habría dado Melgar a la cantante

“¿Se preguntarán por qué Piqué no le pagó la indemnización? Básicamente fue porque Lili Melgar fue la encargada de abrirle los ojos a Shakira y que esta se enterara de las fechorías de Piqué; este, al enterarse, la despidió y se negó a pagarle su indemnización”, se lee en el tuit de un usuario.

