¿Otra indirecta a Piqué ? Bizarrap , DJ de grandes éxitos como ‘Music Sessions #52′ junto a Quevedo, anunció una colaboración con Shakira y tan pronto como se difundió la noticia, también se filtró parte del audio y la letra.

De acuerdo con el comunicado, el llamado ‘Music Session # 53′ con Shakira de 45 años de edad, se estrenará el día miércoles 11 de enero de 2023.

Sin embargo, a horas del estreno del sencillo se habría filtrado la supuesta letra de la nueva canción de la colombiana, la cual sería una nueva indirecta para Gerad Piqué.

En las redes sociales se ha filtrado un verso que va contra Gerad Piqué, de quien se separó en 2022.

[Coro: Shakira]

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

[Verso: Shakira]

Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Como se recuerda, las canciones que ha sacado la colombiana a raíz de su ruptura se han convertido en increíbles éxitos. ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’ hablan claramente de rupturas amorosas por lo que el público ha inferido que son dedicadas a Piqué y a sus malas acciones como pareja.





