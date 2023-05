La cantante colombiana Shakira fue galardonada como Mujer del Año en los Premios Billboard Mujeres Latinas en la Música, en una gala que se desarrolló la noche del sábado 6 de mayo.

Además del reconocimiento a su música, Shakira también destacó por su emotivo y potente discurso tras recibir el premio de manos de su compatriota Maluma.

En el inicio de su discurso, la cantante le dedicó unas palabras a su mamá Nidia del Carmen Ripoll.

“A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia (...) Para mí, mami, tú has sido la mujer del año”, dijo una emocionada.

Además, tuvo también un mensaje para las mujeres del mundo.

“Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser (...) ¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?... A mí me ha pasado más de una vez (...) Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, reveló Shakira.

Ovación de pie para la #MujerDelAno Shakira Shakira. Lo que se merece un leyenda pic.twitter.com/3YdkCa2eKq — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Y agregó: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”.

“Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”, finalizó Shakira.