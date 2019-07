Shakira se despide de su exsuegro Fernando de la Rúa: "Vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones"

Pese a que terminó su relación hace nueve años con Antonio de la Rúa , la cantante colombiana Shakira guarda los mejores recuerdos del padre de su expareja y otrora mandatario argentino, Fernando de la Rúa, quien falleció a los 81 años.

A través de sus redes sociales, la actual pareja de Gerard Piqué se despidió del expresidente con un cálido mensaje de amistad.

" Te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", comienza diciendo la colombiana.

Shakira también resaltó la carrera política de Fernando de la Rúa, quien fue presidente de Argentina entre 1999 y 2001.

" Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba", señala la artista, quien agrega: "Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ve a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido".

Con todo el cariño que tuvo por el progenitor de su exnovio, la intérprete de 'La bicicleta' cierra su mensaje muy nostálgica. "Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo".

ESTABA GRAVE

Fernando de la Rúa , que se vio forzado a dimitir como presidente durante la peor crisis económica, política y social de la historia contemporánea de Argentina, ya había sido internado este año en estado grave por problemas cardiorrespiratorios que agravaron dolencias cardiovasculares previas.

Los problemas cardíacos del exmandatario venían de lejos, ya que en 2018 fue sometido a una angioplastia tras un infarto de miocardio y en 2014 a otra por obstrucciones arteriales.

