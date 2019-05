Seungri, el cantante de K-pop investigado por escándalo sexual

El mundo del K-pop se ha visto envuelto en un gran escándalo. Y es que tras la renuncia, en marzo pasado, de uno de los ídolos más grandes de esta música a la industria del entretenimiento al haber sido involucrado y actualmente investigado en un escándalo sexual y de prostitución, hay quienes han cuestionado la honestidad de estos personajes.

¿De quién hablamos? De Seungri , cuyo nombre suena cada más en Corea del Sur luego de haber sido acusado por el delito de soborno sexual.

¿Quién es Seungri?

Seungri, cuyo verdadero nombre es Lee Seung-hyun, fue descubierto por la compañía discográfica YG Entertainment y en el año 2006 se unió a BIGBANG , que llegó a convertirse en la primera agrupación coreana en ganar el premio a Mejor Actuación Mundial en los MTV Europe Music Awards en 2011.

A pesar de haber mantenido una imagen impecable, el miembro más joven del grupo fue acusado de facilitar sexo con mujeres a grandes empresarios en su país, pese a que la prostitución está prohibida y es un delito.

El 11 de marzo de 2019, Seungri se retiró de la industria del entretenimiento para poder colaborar mejor con la investigación. (Foto: AFP)

El caso

Un escándalo en el club nocturno Burning Sun en Seúl, del cual Seungri era parte de la mesa directiva, puso en tela de juicio su reputación. Según la Policía de ese país, en este lugar, varias mujeres señalaron haber sido agredidas y drogadas, por lo que este espacio fue acusado de soborno, violencia contra los clientes, contratación de prostitutas para gente importante, tráfico y uso de drogas, y abusos sexuales.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación local también lo vincularon con el delito de "soborno sexual" porque sería el encargado de proveer servicios sexuales a posibles inversores en su compañía, Yuri Holdings, que gestiona sus negocios de entretenimiento y restaurantes.

Para contactar prostitutas utilizó un grupo de chat de la aplicación de celular KakaoTalk en 2015. Los mensajes, que fueron hecho públicos, mostrarían cómo le pide a un empleado hacer dichas gestiones.

Asimismo, un hecho que complica la situación de Seungri es que haya formado parte del grupo de chat en el que otro cantante de K-pop, Jung Joon-young, grabó y compartió desde su celular encuentros sexuales con varias mujeres sin su consentimiento.

Se esperaba que Seungri se alistara en el Centro de Entrenamiento del Ejército el pasado 25 de marzo, pero debido a la investigación presentó una solicitud para el aplazamiento del reclutamiento que fue aceptada. (Foto: AFP)

Renuncia al mundo K-pop

Aunque el integrante de BIGBANG trató de defender por todos los medios su inocencia, el 10 de marzo fue considerado sospechoso de solicitar servicios de prostitución para inversionistas extranjeros del club. Es así que al día siguiente, Seungri se retiró de la industria del entretenimiento para poder colaborar con las investigaciones.

“Creo que será mejor que deje la industria del entretenimiento en este momento. Simplemente no puedo soportar causar más daño a las personas que me rodean, mientras soy odiado y criticado por el público y se me trata como a un enemigo de la nación durante la investigación”, escribió.

YG Entertainment aprobó su solicitud de retiro y dio por finalizado su contrato el 13 de marzo.

Ese mismo día, la cadena de televisión coreana SBS acusaba a otro cantante y presentador, Jung Joon-young, de grabar y compartir en un grupo de chat en su celular encuentros sexuales. Los hechos, que no habrían tenido el consentimiento de las mujeres, habrían ocurrido entre 2015 y 2016.

¿Cómo reaccionó Corea del Sur?

A pesar de que Seungri tiene una enorme cantidad de fanáticos, muchos de ellos le pidieron que se apartara de BIGBANG a medida que crecía el escándalo, al considerar que estaba ocasionando un “daño irreparable a la reputación del grupo”.

Una de las críticas más duras fue cuando un seguidor le dijo que se sentía avergonzado consigo mismo por haber sido su fan desde hace 10 años.

La investigación sigue en curso, aunque parece estar ya en sus últimas etapas. (Foto: AFP)

Escándalos protagonizados por integrantes de BIGBANG

Acusaciones de plagio. BIGBANG lanzó en 2007 su single "Lies", éxito compuesto por G-Dragon, que los llevó a consagrarse en el K-pop, ganando como Mejor canción en los premios MAMA 2007; sin embargo, tiempo después, el tema recibió acusaciones de ser un plagio del tema "Sky High" del DJ japonés FreeTEMPO; cuya canción fue lanzada en el 2003. Dos años después, el mismo G-Dragon lanzó su primer álbum solista "Heartbreaker", cuya canción homónima también fue acusada de ser una copia del tema "Right Round" de Flo Rida.

G-Dragon y su "baile explícito" con una de sus bailarinas. El año 2010, G-Dragon realizó su gira "Shine A Light" en diversos países de Asia y en una de sus actuaciones, el líder de BIGBANG protagonizó un baile de connotación sexual con una de sus bailarinas en un concierto con menores de edad presentes.

Consumo de marihuana por parte de G-Dragon. En 2011, el líder de BIGBANG, G-Dragon dio positivo en la prueba de consumo de marihuana, teniendo que suspender sus actividades del momento. El cantante alegó estar subido de copas, de modo que no supo la diferencia entre un cigarrillo normal y la marihuana.

Accidente automovilístico de Daesung. Durante el 2011, Daesung estuvo en medio de un accidente de tránsito que provocó un muerto. El cantante golpeó con su camioneta a un motociclista, quien se encontraba tendido en la pista tras sufrir un accidente previo. Daesung declaró no haber visto al motociclista, quien finalmente murió. El integrante de BIGBANG se retiró un año de la escena musical a modo de reflexión.

Escándalo sexual de Seungri. Mucho antes de protagonizar un escándalo de prostitución, Seungri se vio envuelto en una controversia sexual tras la revelación de fotos suyas desnudo en una cama. La revista japonesa "Friday" hizo públicas las fotografías junto al testimonio detallado de la mujer que afirmaba haber pasado la noche con él.