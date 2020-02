Tras hacer historia con sus triunfos en los Bafta y los Annie, la película española “Klaus” desembarca en los Oscar y su director Sergio Pablos dijo a Efe que sus opciones al premio de película animada “no son muy altas”, pero aseguró que después del éxito del filme no pueden pedir “nada más”.

“Klaus”, la segunda película española en optar a la estatuilla de mejor cinta de animación tras “Chico & Rita” (2010), competirá el domingo frente a “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, “I Lost My Body”, “Missing Link” y “Toy Story 4”.

“Nos habíamos relajado hasta los Annie (los Oscar de la animación) y ahora estamos otra vez en una nube. Fue una noche muy especial. Tuvimos que escoger: “Vamos a los Goya o vamos a los Annie”. Enviamos a parte del equipo a los Goya y otros vinimos aquí... Y escogimos bien”, contó Pablos a Efe.

“El reconocimiento de siete nominaciones ya era importante, veníamos muy contentos. Y pensábamos que de siete alguna caería. Lo que no esperábamos es que, una tras otra, nos dieran absolutamente todas. Y ver subir a todo mi equipo y recibir atención y reconocimiento fue la parte que más me emocionó”, añadió.

Asimismo, enfatizó en que, tal y como sucede en la película, una buena acción siempre trae otra buena acción, así que como muestra de agradecimiento por todo lo recibido gracias a “Klaus” quiere seguir haciendo películas “que inspiren” y “que lleguen a la gente”.

“Lo que buscas con cada película es la oportunidad de hacer otra. No pides nada más. Nuestra “buena acción” será intentar sacar películas que inspiren, que lleguen a la gente, y lo que esperamos a cambio es que nos sigan dejando hacerlas”, dijo el director entre risas.

“Santa Claus me ha traído todo lo que podía querer y más. Nosotros ya estamos de espectadores (...). Estamos encantados, no podemos pedir nada más. Yo voy a intentar disfrutar el evento, que pase lo que tenga que pasar. Creo que nuestras posibilidades, francamente, no son muy altas, pero haber llegado hasta aquí es estupendo”, agregó.

