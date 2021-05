Desde hace una semana empezaron los rumores sobre supuestos problemas que tuvo Sergio Mayer Mori en el set de grabación de la nueva versión de “Rebelde”. Es así que su padre, Sergio Mayer, salió al frente a defenderlo.

El actor mexicano señaló que es falso que su hijo haya sido eliminado de la producción y entiende que dichos rumores se dan porque está brillando por su talento.

“Yo le dije a Sergio y... cuando tu empiezas a trabajar, resaltar y hacer bien las cosas, siempre te van a atacar. Cuando te va mal o no pasa nada, no trabajas, nadie te hace caso. Eres igual que yo, no les des importancia”, comentó al programa “Sale el sol”.

Del mismo modo, el también diputado afirmó que su hijo es consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros al trabajar en una producción de Netflix siendo tan joven, pero cree en su talento.

Cabe señalar que una fuente anónima contó a la revista mexicana TV Notas que el actor estaba en riesgo de ser expulsado por irresponsable y por ser irrespetuoso con la producción. Sin embargo, los hechos no se confirmaron.

La nueva serie tiene un elenco conformado por Azul Guaita, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

