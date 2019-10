Sergio Mayer, el actor y diputado federal de México, aclaró si cobraba las regalías digitales por las canciones de José José. “Que quede claro que no hay ningún elemento que me relacione con las regalías digitales ni de intérprete de José José”, indicó Mayer.

Mayer Bretón precisó que se trataba de una empresa que no era de su propiedad y que en este momento ya no tiene existencia. Señaló además que los intérpretes, como era el caso de José José, no cobran regalías digitales por sus canciones.

“Era una empresa que ni siquiera era de México que nos ayudaba a hacer monitoreos. Esta empresa me propuso que ponía a unas personas a monitorear todo lo que subieran. Y se rescataban esas monetizaciones, de 15, 20 o 30 dólares. Cabe mencionar que los intérpretes no reciben regalías, las cantidades de las que hablan no existen”, sostuvo.

El diputado federal agregó que si bien tuvo la intención de ganar un porcentaje, nunca cobró por las regalías porque el negocio no prosperó pese a la propuesta.

(Getty)

“No cobré por nadie, simplemente tratábamos de recuperar una parte que corresponde por derechos de imagen. Mi intención era como empresario era representarlos y ganar un porcentaje. Si esta empresa recuperaba 10 pesos, esa empresa iba a cobrar 20%, y de ahí, a mí me daban un porcentaje como empresario. Pero a nadie le interesó, no les sonó porque era muy poquito, y ahí quedó”, sostuvo Mayer.

Finalmente indicó que tenía una buena relación con el ‘Príncipe de la Canción’ y que lo apoyó con medicinas mientras luchaba contra el cáncer de páncreas.