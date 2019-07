"El señor de los cielos": Fernanda Castillo tampoco sabe nada de Rafael Amaya, el desaparecido protagonista

La actriz Fernanda Castillo mostró su molestia al ser consultada por el paradero de su colega Rafael Amaya, con quien vivió un romance ficticio en la popular serie “El señor de los cielos”.

"Ya lo he dicho muchas veces yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años. Ya no trabajo en esa serie, entonces pues entiéndanme que no tengo información", dijo la actriz durante una entrevista con el programa “La cuchara”.

Hay que mencionar que hace dos años, Fernanda Castillo dejó el personaje de “Mónica Robles” en la serie en mención y quien vivía un amorío con “Aurelio Casillas”, el temido narcotraficante al que dio vida Rafael Amaya.

En el caso del protagonista de “El señor de los cielos”, este mantiene un perfil bajo, luego de que su personaje quedara en coma.

Respecto a esta extraña desaparición, hay diferentes versiones. Algunas aseguran que está relacionada a problemas con Telemundo, mientras que también se habla de complicaciones de salud que Rafael Amaya prefiere mantener en privado.

Es más, en su cuenta de Instagram, “El señor de los cielos” no publica nada desde hace más de un año y pese a que la cadena televisiva anunció su regreso en la séptima temporada que se encuentra en proceso de grabación, hasta ahora no se sabe nada de su paradero.

Según TV y Novelas, el actor que reemplazaría a Amaya sería el chileno Matías Novoa, con lo que se descartaría su regreso.