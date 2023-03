¿Iniciaron un romance? Selena Gomez y Zayn Malik encendieron las alarmas sobre una posible relación sentimental. Los rumores empezaron luego de saberse que los cantantes estuvieron cenando juntos en un restaurante ubicado en Nueva York.

El aviso de la ‘cita’ fue difundido a través de TikTok, red en la que una mujer subió un video asegurando que su amiga, que trabaja en el restaurante donde estuvieron las celebridades, fue la anfitriona de ambos. “Selena Gomez y Zayn entraron al restaurante tomados de la mano besándose y los senté”, escribió por mensaje de texto.

Si bien es cierto que no existe alguna foto o video del hecho, varios fans notaron que Selena Gomez siguió, recientemente, a Zayn Malik en Instagram. El exintegrante de ‘One Direction’ también la siguió, siendo una de las pocas personas que sigue en dicha red social.

Ante los rumores del romance, la revista ‘People’ compartió un dato curioso que involucra a los artistas. Resulta que, en el 2013, Selena Gomez reveló que Zayn Malik era su miembro favorito de ‘One Direction’ y que estaría dispuesta a besarlo.

Como se sabe, ambos artistas han mantenido relaciones muy expuestas. Selena Gomez tuvo una relación muy mediática con la estrella pop Justin Bieber, quien ahora está casado con la modelo Hailey Bieber. Luego, mantuvo una relación con el cantante The Weeknd, quien le dedicó la canción ‘Call Out My Name’.

Por su parte, Zayn Malik tuvo una relación de varios años con Perrie Edwards, exintegrante del grupo Little Mix. Tiempo después, el cantante inició una relación con la supermodelo Gigi Hadid, con quien tiene una hija llamada Khai.