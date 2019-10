A través de una transmisión en Instagram, Selena Gómez le pidió a sus fans que no vinculen su reciente tema “Lose You To Love Me” con ataques a otras mujeres.

Según indicó la cantante, está muy feliz de la gran acogida de su sencillo. Sin embargo, su intención no era que se desate una polémica en redes, debido a que muchos de sus fans aducieron que se lo dedicó a Justin Bieber y la esposa de este, Hailey Baldwin.

“Me siento muy agradecida por cómo recibieron mi canción. Mucho, de verdad. Sin embargo, nunca aprobaré que las mujeres traten de destruir a otras mujeres. Esa jamás será mi forma de actuar, así que por favor, sean más amables”, dijo la cantante den su transmisión.

“Da igual cuál sea la situación: si son fans míos, por favor, no ataquen a nadie. No se dejen llevar ni digan cosas que solo sientan en ese momento. Háganlo por mí: eso no es lo que apoyo. Lo único que quiero es crear cosas con las que me identifique y de las que esté orgullosa”, agregó Selena.

Hay que recordar que luego del estreno de “Lose You To Love Me”, Hailey Baldwin compartió una historia en Instagram del tema “I´ll Kill You (Te voy a matar)” de la cantante Summer Walker.

Esto generó una gran polémica en redes sociales y generó una ola de críticas contra la esposa de Justin Bieber, quien respondió a un medio asegurando que su publicación no estaba dedicada a Selena Gómez.

En el caso de esta última, muchos fans creen que “Lose You To Love Me” sí está dedicada a Justin Bieber y su repentino compromiso con Hailey Baldwin.

"Siempre nos lanzábamos a ciegas / Necesitaba perderte para encontrarme a mí misma. Este baile me estaba matando poco a poco. Necesitaba odiarte para quererme a mí misma”, dice una estrofa de la canción de Selena.