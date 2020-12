Para nadie es un secreto que la cantante Selena Gomez ha tenido que enfrentarse a los altibajos de sus problemas psicológicos y recientemente hizo una aparición en Teen Vogue, donde calificó de “liberador” el hecho de hablar abiertamente de sus “monstruos internos” en vez de ocultarlos.

Una clara muestra de querer liberar su verdadero yo fue el reciente lanzamiento del disco “Rare”, donde Selena dejó atrás la imagen de una celebridad perfecta para poner al descubierto sus problemas mentales.

“Creo que cuando puedes hablar de ello, te asustas menos. Así que diría que he ganado mucha libertad desde que empecé a abordarlo de esta manera. Hubo un momento en mi vida en que me sentía diferente, como que no entendía por qué reaccionaba de la forma en que lo hacía. Me preguntaba: ‘¿Por qué me siento así y nadie más lo hace?’. Tuve que hacer un gran trabajo para poder entender esa parte”, confesó Selena en el marco de un evento virtual organizado por la revista Teen Vogue.

Además, la exfigura de Disney aprovechó el mencionado streaming para animar a sus seguidores más jóvenes a que compartan sin miedo aquellas preocupaciones que afectan a su autoestima y a su estabilidad emocional a través de la comunicación.

“Creo que mi carrera y mi trayectoria personal se han visto muy marcadas por momentos muy concretos. Cuando de repente me di cuenta de la importancia de hablar y expresar tus emociones, hice todo lo posible para que la gente de mi entorno supiera que sincerarse sobre los sentimientos de cada uno era genial para aprender a lidiar con ellos. Y ahora estoy obsesionada con conseguir que todo el mundo haga lo mismo”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

Selena Gomez protagonizará cinta biografía sobre la primera peruana en alcanzar la cima del Everest

Selena Gomez protagonizará cinta biografía de primera peruana en alcanzar la cima del Everest 13/11/