La cantante Selena Gomez rompió su silencio y aclaró los rumores en torno a una presunta reconciliación con su expareja, Samuel Krost, luego que ambos fueron captados juntos en un restaurante de Nueva York.

El diario británico Daily Mail hizo eco de unas fotografías de Gomez y Krost compartiendo en un conocido restaurante de la Gran Manzana, lo que inició una ola de especulaciones que la artista no ha dudado en responder.

“No estoy saliendo con nadie. He estado soltera durante dos años”, señaló tajantemente Gomez en sus stories de Instagram este miércoles. “Voy al ritmo que me impone Dios, no yo”, añadió.

Esta fue la aclaración de Selena Gomez en Instagram. (Foto: Captura)

Recordemos que Krost y Gomez salieron brevemente entre finales de 2015 e inicios de 2016, cuando los fotógrafos tomaron instantáneas de ellos cenando juntos y tomándose de la mano.

Anteriormente, la intérprete de “Lose You to Love Me” ya había aclarado que no se encuentra en una relación; sin embargo, no dudó en señalar como le gustaría que sea su próximo romance.

“Quiero que sea real y no quiero que sea una relación codependiente o un desastre, o que no haya comunicación entre los dos. Cuando te haces mayor, encuentras a la gente correcta para ti porque estás en la misma onda que esa persona”, contó en una pasada entrevista.