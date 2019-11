Selena Gomez, quien regresó al mundo de la música tras lanzar ’Lose to you to love me’ y ‘Look at her now’, fue vista con su expareja, Samuel Krost, por lo que los medios no han dejado de especular sobre su estado sentimental de la cantante.

Tras las constantes preguntas de sus seguidores, la interprete de ‘Lose you to love me’ dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, para parar con las especulaciones.

“No estoy saliendo con nadie. Llevo dos años soltera. Será el tiempo de Dios, no el mío”, aseguró la cantante y reafirmó que se encuentra soltera.

Historia de Selena Gomez en su cuenta de Instagram. (Instagram)

Gomez se encontró el pasado martes con Krost en un restaurante de Nueva York. Sin embargo, parece que fue una coincidencia, ya que algunos testigos afirmaron que los ex novios se sentaron en mesas separadas, cada quien con sus amistades.