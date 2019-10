Selena Gomez regresó a la escena musical por todo lo alto. La cantante estadounidense publicó el 23 de octubre su tema “Lose you to love me”, una canción que narra una historia de desamor cuyo videoclip se centró en la artista con planos combinados y escala de grises.

Horas más tarde, la artista lanzó un nuevo tema en YouTube, “Look at her now”. El videoclip de esta canción, la cual ya se encuentra en Apple Music y Spotify, fue dirigido por la directora de cine y música Sophie Muller.

El dato anecdótico de esta producción audiovisual es que todas las imágenes fueron grabadas con un iPhone 11 Pro.

Si en el videoclip de “Lose you to love me” Selena Gomez quería presentar una temática más íntima y personal, en “Look at her now” es todo lo contrario. A través de su cuenta de Instagram presentó el tema junto a un mensaje a sus fans.

“¡Y aquí está mi regalo especial para todos mis seguidores! Creé esto con Apple especialmente para ti. Ustedes han pasado por todo esto conmigo y les agradezco por empujarme a ser mejor. Mírala ahora está fuera ahora. #ShotOniPhone”, escribió como leyenda de su publicación.

En el vídeo, bajo la etiqueta #shotoniPhone, existe una gran variedad de escenas, algunas incluso con la cantante cogiendo el dispositivo y grabando con la cámara frontal. Asimismo, el uso de colores llamativos atrae la atención del espectador.