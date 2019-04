Selena Gomez y su inspirador mensaje a una de sus mejores amigas 

Durante su carrera, la actriz y cantante Selena Gomez ha tenido que afrontar diversos problemas para salir adelante; sin embargo, ella ha confirmado que no estuvo sola y dedicó un emotivo mensaje a la persona que considera le “salvó la vida”.

En 2017, la ex chica Disney fue diagnosticada de Lupus, ese mismo año tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido a su enfermedad. Luego, estuvo en un centro de salud mental en dos oportunidades a causa de su ansiedad y depresión.

Ahora, a través de su cuenta oficial de Instagram, Selena Gomez envió un conmovedor mensaje a Theresa Marie, una de sus mejores amigas, a quien señaló como “hermosa, amable e inteligente”.

"Conocí a Theresa hace 5 años. Trabajamos juntas y nos volvimos mejores amigas. Me enseñó a ver la vida de una manera más divertida, despreocupada y alentadora. Me mostró cómo ser una mujer fuerte y sin miedos. Es hermosa, amable e inteligente. Vi qué tan capaz era de cumplir sus sueños. No quería nada más que verla perseguirlos y volar. Y aquí estás, haciéndolo realidad, T. Te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti”, escribió la artista.



Actualmente, Selena Gomez continúa en tratamiento, pero con un notable cambio, motivo por lo que volvió a la vida pública y las entrevistas. Una de las últimas que ofreció fue al podcast Dream it real, donde se sinceró con todos los oyentes.

En la publicación reveló el secreto que la salvó de la depresión. Selena Gomez dijo que necesitó tres cosas: la fe, la terapia y por supuesto las amigas, a quienes considera como son “lo más importante”.

"El año pasado, me tomé mucho tiempo libre, creo que necesitaba un momento para mí, porque siento que estaba creciendo y cambiando", explicó Selena Gomez.