Selena Gomez eliminó Instagram de su celular porque era perjudicial para su salud [VIDEO]

Selena Gomez , quien cuenta con más de 150 millones de seguidores en Instagram, se percató que las redes sociales estaban teniendo un impacto negativo en su salud mental, por lo que empezó a desligarse de ellas.

La intérprete de “Back To You”, Selena Gomez optó por eliminar la aplicación de Instagram de su celular y lo confirmó durante su aparición en el programa “Live with Kelly and Ryan”.

Selena Gomez dijo que solía mantener contacto seguido con sus fanáticos, pero que los comentarios negativos fueron menguando su confianza y finalmente incluso llegaron a “deprimirla”.

“Solía (usar Instagram), pero creo que es realmente poco saludable, creo personalmente que lo es para los jóvenes y para mí, dedicar tanto tiempo a analizar todos los comentarios, a mí me estaba afectando, estos me estaban deprimiendo y haciéndome sentir no muy bien sobre mí misma”, expresó Selena Gomez.

La artista dijo que para ignorar esta clase de situaciones, ella mantiene su cuenta activada en el celular de otra persona y que solo ingresa a Instagram cuando quiere compartir alguna noticia o ya sea para saludar a sus fans.

Como se recuerda, Selena Gomez ha hablado previamente sobre los efectos de las redes sociales en las personas jóvenes, pues ella las considera “peligrosos”.