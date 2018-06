¿Selena Gomez dedicó su nuevo video a cuatro de sus ex parejas?

El último video musical de Selena Gomez está en el ojo de la tormenta desde que los fanáticos de la cantante aseguraron que se trata de un mensaje donde menciona a cuatro de sus ex parejas.



De acuerdo con esta teoría, el video del tema ' Back to You ' hace referencia en diferentes momentos a sus ex parejas The Weekend, Justin Bieber, Zedd y Taylor Lautner.



Los seguidores aseguran que prueba de ello es que se menciona a Italia, Francia, Canadá, Rusia y Michigan, lugares que hacen referencia a cada uno de esos personajes.



Con The Weekend, por ejemplo, tuvieron dos viajes románticos a Italia y a Francia cuando todavía estaban juntos. Por su parte, como es conocido, Justin Bieber es de Canadá.

Anton Zaslavski, más conocido como Zedd, es un DJ de Rusia; y Taylor Lautner, con quien la actriz salió el 2009, es de Michigan. ¿Coincidencia?