En estos últimos días Selena Gomez ha estado en boca de todos, pues tras algunos años de estar ausente de la escena musical, regresó por la puerta grande con dos nuevos sencillos “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”, con los que está rompiendo récords de vistas en las plataformas YouTube y Spotify.

Selena Gomez volvió al mundo de la música con “Lose You to Love Me", un tema que en tiempo récord se posicionó en las plataformas musicales y e volvió tendencias en las redes sociales pues sus seguidores, que aseguran que este single, por todo lo que dice, está dedicado a su expareja Justin Bieber.

La cantante de 27 años ha retomado sus proyectos profesionales con fuerza, incluso ha regresado al mundo de las redes sociales. Anteriormente, como se recuerda, Selena Gomez se mantuvo inactiva en Instagram y otras redes porque las considerabas le provocaban depresión y las considerabas peligrosas para su generación.

No cabe duda que Selena Gomez es una de las artistas jóvenes con mayor popularidad y éxito dentro de la industria del entretenimiento. Es cantante y actriz, y su talento y carisma ha logrado robarse el corazón de millones de personas alrededor del mundo.

Muchos la recuerdan por sus participaciones en Disney Channel como una hechicera de Waverly Place; sin embargo, en sus inicios como actriz también apareció en el programa para niños Barney, en el cual destacó por sus dotes como cantante.

En la década de 1990, no había personaje más famoso que Barney, el famoso dinosaurio se convirtió en el favorito de grandes y chicos. A través de las pantallas, el personaje americano intentaba dar valores de familia y fraternidad a los niños de la época.

Selena Gomez, Demi Lovato y Trevor Morgan fueron sólo algunos de los famosos que siendo niños formaron parte del programa que tenía como actor dentro del disfraz del famoso dinosaurio al actor David Joyner.

Barney salió al aire en 1992 y tuvo un total de 268 episodios, de los cuales Selena Gomez apareció en las temporadas de 2002 a 2004 en el papel de Gianna. La actriz no estuvo sola, pues Demi Lovato la acompañó como Angela durante la emisión de esos capítulos.

Años después, las artistas formarían parte de la familia de Disney Channel y se convertirían en grandes amigas, como muchos pudimos ver a través de las redes sociales. Sin embargo, años más tarde, se alejaron.

Cabe señalar que Selena Gomez también participó en Disney Channel Games, una competencia, en la cual aparecieron todas las estrellas de las series y películas de Disney. Actualmente, Gomez es una intérprete pop que ha sido popular por canciones como: “Come & Get It”, “Love You Like A Love Song”, "The Heart Wants What It Wants”, “Same Old Love", “Shake It Up”, entre otras.

Por la gran popularidad que posee, Selena Gomez siempre es el centro de atención de los medios y es considerada una de las artistas jóvenes más influyentes. Pese a la gran fama que posee, no todo ha sido felicidad en la vida de exchica Disney.

Selena Gomez en el programa "Barney y sus amigos". Foto: Facebook Selena Gomez

La cantante y actriz también ha pasado por momentos duros. Su relación con Justin Bieber fue muy mediática y estuvo marcado por las contantes rupturas y reconciliaciones entre ambos. Además, tuvo que enfrentar el lupus, enfermedad autoinmune que sufre.

Asimismo, Gomez ha revelado que enfrentó la depresión, que la mantuvo alejada de las cámaras y del mundo del espectáculo. La joven estrella prefirió refugiarse con su familia y amigos.

Para alegría de sus seguidores, Selena Gomez está de regreso y lo ha hecho logrando llamar la atención de todos con sus dos nuevos temas musicales “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”, que han recibido muy buenas críticas del público.