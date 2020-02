Selena Gomez está de regreso y luego de cuatro años estrenó su nuevo álbum Rare que contiene 13 canciones nuevas, este trabajo muestra una evolución en la cantante, con mensajes profundos, que muchos y muchas creen que están relacionados a su exnovio, Justin Bieber.

La cantante de 27 años dio una entrevista para el medio británico Dazer & Confused para hablar sobre su nuevo material y contestar diversas preguntas que muchos otros artistas le hicieron sobre su trabajo y entre ellas también se encontraban las inquietudes de Bad Bunny.

El puertorriqueño tuvo la oportunidad de preguntarle todo lo que quisiera a la artista sobre sus inicios, el proceso que siguió para curar sus heridas y poder evolucionar como cantante, sin embargo, decidió irse por un tema mucho más duro como la política y todo lo que está ocurriendo con los migrantes.

¿QUÉ LE PREGUNTÓ BAD BUNNY A SELENA GOMEZ?

Diferenciándose de las consultas relacionadas a su proceso personal y artístico, Bad Bunny eligió ir por lo político: “Tienes un apellido latino de parte de tu padre. Como una estrella mundial, ¿sientes que representas a los latinos a pesar de que tu música es en inglés?”.

Ante este interrogante, la cantante respondió: “100%. Siempre he sido muy abierta sobre mis raíces, he hablado de inmigración y contado cómo mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera ilegalmente. De otra forma no hubiese nacido”.

“Valoro mucho mi apellido. He lanzado mucha música en español, y es algo que empezará a suceder un poquito más. Hay un montón de cosas que me encantarían hacer porque no me lo tomo a la ligera, me siento muy honrada”, agregó.

Varios medios tildaron la pregunta de Bad Bunny como ‘incómoda’ o incluso trataron la noticia como si él la hubiese increpado, pero lo cierto es que es tan sólo una consulta genuina y totalmente válida, así como la respuesta de Selena.

Entre las preguntas que tuvo que responder Selena Gomez es sobre el miedo que sintió sobre lanzar un nuevo disco después de cuatro años y esto fue lo que dijo.

“Que a nadie le gustaría y que mi carrera como cantante habría terminado. Realmente pensé eso. Trabajé muy, muy duro en este álbum. Podría haber salido y fracasado por completo, y luego es como, bueno, ¿a dónde vas desde aquí? Habría cuestionado todo porque dudo de mí mismo y ahí es donde habría terminado, en una espiral. Así que me alegro de que le vaya bien. Pero hice todo lo posible para hacerlo lo más personal y real posible”, comentó la cantante.