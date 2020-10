Polêmica na comemoração! Weverton chutou a bola após o gol e acertou na direção dos jogadores do @Coritiba. O árbitro conferiu e não viu intenção do goleiro



🎙️ @AndreHenning e @PericlesBassols



Você assiste a esse jogão AO VIVO, AGORA, na tela da @TNTbr e do @EIPlus! pic.twitter.com/fSP1gWp5FO